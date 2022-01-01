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رقم غرفة أردوغان بزيارته للسعودية يثير إعجابه .. ما هو؟

الإثنين 02 مايو 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم غرفة أردوغان بزيارته للسعودية يثير إعجابه .. ما هو؟



وكالات

أثار رقم الغرفة التي مكث فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته للسعودية، انتباهه، ورأى فيه إشارة إيجابية.


وقال أردوغان في تصريحات صحفية، عقب عودته من زيارة للسعودية، إن الغرفة التي مكث فيها، حملت دلالة رمزية واضحة، وكان رقمها 1453، وهو تاريخ فتح القسطنطينية (إسطنبول)، على يد السلطان محمد الفاتح.

ووصف الرئيس التركي الخطوة بأنها "كانت أنيقة إذا ما تمت عن قصد"، مضيفا أنهم "إذا وضعوا رقم الغرفة في الاعتبار مع وضع هذه الرسالة في الاعتبار، فقد كان هذا هو التوفيق، آمل أن نتمكن من متابعة طريق أجدادنا بالتصميم نفسه".

وتابع: "يمكننا تحقيق نجاحهم بالطريقة ذاتها، وذلك طالما أنك تتبع آثار التاريخ، ستنجح، ولكن إذا فقدت أثر التاريخ، فسوف تخسر كذلك".

وواصل أردوغان: "نواصل اتباع هذا المسار في الوقت الحالي وهو مصدر إلهامنا".

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