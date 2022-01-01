  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط عملية تهريب "ضخمة" للأسلحة من الأردن

الإثنين 02 مايو 2022 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط عملية تهريب "ضخمة" للأسلحة من الأردن



القدس المحتلة / سما /

قالت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، الإثنين، إنها أحبطت عملية تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن، واعتقلت شخصين للاشتباه في ضلوعهما في عملية التهريب التي وصفتها بـ"الضخمة".

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين من الثلاثينات من العمر وهما من سكان بيت لحم للاشتباه بضلوعهما "في محاولة لتهريب 20 مسدسًا قيمتها نحو 500 ألف شيكل".

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن "قوات من وحدة ماغين ووحدة يوآف ووحدات أخرى من لواء الجنوب بمساعدة سلاح الجو لشرطة إسرائيل أحبطت عملية تهريب الأسلحة من الأردن".

وقالت إنها ألقت القبض على المشتبه بهما في منطقة تل عراد الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية للنقب، حيث كانا يستقلان سيارة وفي طريقهما إلى الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنه سيتم عرض المشتبه بهما على محكمة الصلح في مدينة بئر السبع في وقت لاحق، اليوم، للنظر في تمديد اعتقالهما.

وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في بيان صدر عن المتحدث باسمه للإعلام العربي، أنه "نحن مصممون على مكافحة الإجرام في المجتمع العربي وعلى ضبط الأسلحة غير الشرعية التي تفشت فيه".

وأضاف "أفراد الشرطة ضبطوا الليلة الماضية في منطقة عراد 20 مسدسا تم تهريبها من الأردن"، وتابع "سنواصل عملنا حتى أن يتم ضبط جميع الأسلحة غير الشرعية".

الأكثر قراءة اليوم

فتح تعلق على سر الرقم "1111"

أول تعليق من بينت على خطاب السنوار ..

دولة تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الحركة الإسلامية في الداخل ترد على حديث منصور عباس عن السنوار : ليس من مصلحتنا التصادم مع حماس

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين

تحذير من خطورة تعاظم تأثير الأوليغارش الروس في "اسرائيل"

تقرير عبري يتحدث عن دولة خليجية "تلعب دورا مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"

الأخبار الرئيسية

200 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

تقرير عبري يتحدث عن دولة خليجية "تلعب دورا مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"

20211221123027306

إعلام اسرائيلي يحمّل عملية "حارس الأسوار" مسؤولية التصعيد الحالي

المعتقل عواودة: أطباء "الرملة" هددوني بعدم نقلي لمستشفى مدني إلا إن فقدت الوعي

تفاصيل جديدة حول التحقيقات الإسرائيلية بعملية "أرئيل"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم