الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط عملية تهريب "ضخمة" للأسلحة من الأردن

القدس المحتلة / سما /

قالت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، الإثنين، إنها أحبطت عملية تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن، واعتقلت شخصين للاشتباه في ضلوعهما في عملية التهريب التي وصفتها بـ"الضخمة".

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين من الثلاثينات من العمر وهما من سكان بيت لحم للاشتباه بضلوعهما "في محاولة لتهريب 20 مسدسًا قيمتها نحو 500 ألف شيكل".

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن "قوات من وحدة ماغين ووحدة يوآف ووحدات أخرى من لواء الجنوب بمساعدة سلاح الجو لشرطة إسرائيل أحبطت عملية تهريب الأسلحة من الأردن".

وقالت إنها ألقت القبض على المشتبه بهما في منطقة تل عراد الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية للنقب، حيث كانا يستقلان سيارة وفي طريقهما إلى الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنه سيتم عرض المشتبه بهما على محكمة الصلح في مدينة بئر السبع في وقت لاحق، اليوم، للنظر في تمديد اعتقالهما.

وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في بيان صدر عن المتحدث باسمه للإعلام العربي، أنه "نحن مصممون على مكافحة الإجرام في المجتمع العربي وعلى ضبط الأسلحة غير الشرعية التي تفشت فيه".

وأضاف "أفراد الشرطة ضبطوا الليلة الماضية في منطقة عراد 20 مسدسا تم تهريبها من الأردن"، وتابع "سنواصل عملنا حتى أن يتم ضبط جميع الأسلحة غير الشرعية".