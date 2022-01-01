  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء خماسينية مغبرة والحرارة أعلى من معدلها بحدود 6 درجات

الإثنين 02 مايو 2022 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خماسينية مغبرة والحرارة أعلى من معدلها بحدود 6 درجات



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، خماسينيا حارا نسبيا الى حار، وجافا، ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، خماسينيا حارا الى حار جدا، وجافا، ومغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

فتح تعلق على سر الرقم "1111"

أول تعليق من بينت على خطاب السنوار ..

دولة تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الحركة الإسلامية في الداخل ترد على حديث منصور عباس عن السنوار : ليس من مصلحتنا التصادم مع حماس

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين

تحذير من خطورة تعاظم تأثير الأوليغارش الروس في "اسرائيل"

تقرير عبري يتحدث عن دولة خليجية "تلعب دورا مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"

الأخبار الرئيسية

200 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

تقرير عبري يتحدث عن دولة خليجية "تلعب دورا مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"

20211221123027306

إعلام اسرائيلي يحمّل عملية "حارس الأسوار" مسؤولية التصعيد الحالي

المعتقل عواودة: أطباء "الرملة" هددوني بعدم نقلي لمستشفى مدني إلا إن فقدت الوعي

تفاصيل جديدة حول التحقيقات الإسرائيلية بعملية "أرئيل"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم