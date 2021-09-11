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"الهيئة الوطنية" تدين إغلاق التحقيق في استشهاد موسى حسونة

الإثنين 02 مايو 2022 07:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الهيئة الوطنية" تدين إغلاق التحقيق في استشهاد موسى حسونة



القدس المحتلة/سما/

اعتبرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، أن إغلاق ملف التحقيق في مقتل الشهيد موسى حسونة في هبة الكرامة أيار الماضي إمعان من حكومة الاحتلال بجرائمها بحق أهلنا في الداخل.

وطالبت الهيئة في بيان لها، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في العالم بالضغط على الاحتلال لإعادة فتح ملف التحقيق، ومحاكمة المجرمين المتسببين في مقتله.

وقالت "إن ما كشفه مركز عدالة حول تورط وزير الامن الداخلي السابق في حكومة الاحتلال بالتدخل للتأثير في مسار التحقيق في الجريمة، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وعلى العالم الحر محاسبة الاحتلال على جرائمه".

وأكدت الهيئة على تضامنها الكامل مع أسرة الشهيد موسى حسونة في الذكرى السنوية لاستشهاده، وأن الحقيقة لا يمكن أن تطمسها محاكم الاحتلال.

#موسى حسونة #الاحتلال الاسرائيلي

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