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الجيش الإيراني: لدينا أكبر قوة مدفعية في منطقة غرب آسيا

الإثنين 02 مايو 2022 07:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإيراني: لدينا أكبر قوة مدفعية في منطقة غرب آسيا



طهران/سما/

أكد العميد كيومرث شرفي، نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنفيذية، االأحد، أن "إيران تمتلك أكبر قوة مدفعية، وبالأعيرة المختلفة، في منطقة غرب آسيا".


وفي تصريح له بمحافظة أصفهان، قال العميد كيومرث شرفي: "إن الصديق والعدو يشهد اليوم بأن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديه أكبر قوة مدفعية وبالأعيرة المختلفة، في منطقة غرب آسيا"، منوها بـ"الإنجازات الكثيرة التي حققتها الوحدات المختلفة بالجيش الإيراني على مدى السنوات الخمس الأخيرة".

وأوضح كيومرث شرفي أن "هذا التقدم حصل بفضل الجهود القائمة على المعرفة والأبحاث العلمية التي أنجزت خلال الخطوة الثانية من تاريخ الثورة الإسلامية"، مشيرا إلى أن "الجيش الإيراني تمكن في الفترة ذاتها من تطوير منظوماته المدفعية، لنبلغ اليوم أعلى مستوى قدراتنا الدفاعية". 

وشدد شرفي على أنه "بالرغم من القيود الناجمة عن الحظر، لكن وحدة طيران الجيش الإيراني حققت النجاح في تطوير أسطولها المروحي، وقدراتها الصاروخية".

وأشار إلى أن "المروحيات التابعة لطيران الجيش أصبحت قادرة على التحليق حيثما تقتضي الضرورة"، مضيفا:"صواريخنا أيضا قادرة على التصويب النقوطي وفي غاية الدقة".

ولفت العميد شرفي إلى "تعزيز إمكانية التنقل لدى الوحدات المختلفة بالجيش الإيراني، ومنها 5 ألوية مختلفة، التي تسطيع الحركة والتنقل في آن واحد"، معتبرا أنه "رغم مؤامرات العدو التي امتدت على مدى أكثر من 40 عاما ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني استطاع أن يبلغ الخطوة الثانية من تاريخ الثورة".

#الجيش الايراني #ايران #طهران

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