  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير عبري يتحدث عن دولة خليجية "تلعب دورا مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"

الإثنين 02 مايو 2022 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير عبري يتحدث عن دولة خليجية "تلعب دورا مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قطر لعبت دورا مركزيا في استقرار العلاقات بين "إسرائيل" والفلسطينيين، خاصة بتحقيق في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسابيع الماضية.


كما أفادت الصحيفة بأن "قطر تحاول التقرب من مصر والولايات المتحدة"، لافتة إلى أنه "كان من بين الجهود والإجراءات التي قامت بها قطر، جهود المبعوث القطري لضمان عدم امتداد الاشتباكات في يوم الأرض في مارس إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الاتصالين الذي أجراهما أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أحدهما مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والآخر مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وطالب الطرفين بمنع التصعيد".

وأوضحت "هآرتس" أن "هذه الخطوات الأخيرة لقطر جاءت إضافة إلى المساعدات المالية التي تقدمها بالفعل للأراضي الفلسطينية، والتي بلغت نحو 3 مليارات دولار منذ عام 2012"، موضحة أنه "تم تحويل حوالي 9 ملايين دولار عبر الأمم المتحدة لدعم الأيتام من عملية "العصف المأكول" (الجرف الصامد)، وبناء خزانات وقود لمحطة الكهرباء في غزة، وتوسيع ملعب كرة القدم اليرموك، وبناء مركزين بيطريين في بيت لاهيا".

#هارتس #العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية #قطر #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

فتح تعلق على سر الرقم "1111"

أول تعليق من بينت على خطاب السنوار ..

دولة تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

لافروف يستشهد بـ"مقولة عربية" و"نكتة" وهذا ما قاله ..

الحركة الإسلامية في الداخل ترد على حديث منصور عباس عن السنوار : ليس من مصلحتنا التصادم مع حماس

ما حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إعادة الدم الذي تبرع به الإيرانيون للفلسطينيين؟

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين

الأخبار الرئيسية

20211221123027306

إعلام اسرائيلي يحمّل عملية "حارس الأسوار" مسؤولية التصعيد الحالي

المعتقل عواودة: أطباء "الرملة" هددوني بعدم نقلي لمستشفى مدني إلا إن فقدت الوعي

تفاصيل جديدة حول التحقيقات الإسرائيلية بعملية "أرئيل"

viber_image_2021-09-11_18-34-49-375-730x438

رسالة شكر من كتائب القسام الى الخامنئي وقائد حرس الثورة الايرانية

A1Ar5

هآرتس: عملية أرئيل كشفت عن فشل أمني وثغرات

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم