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وفاة طفلة بحادث دهس في جسر الزرقاء

الإثنين 02 مايو 2022 06:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفلة بحادث دهس في جسر الزرقاء



جسر الزرقاء/سما/

توفيت اليوم الأحد، الطفلة ليلى طراد عماش (4 أعوام)، وذلك بعد إصابتها بجراح حرجة، جرّاء تعرّضها للدهس في حادث سير وقع في بلدة جسر الزرقاء، قبيل انتصاف ليل الأربعاء الماضي.

ونُقِلت الطفلة إلى مدخل البلدة حينما أُصيبت الأسبوع الماضي، حيث قدّم لها طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية، ونقلها إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج، فيما كانت حالتها حرجة، إذ إنها أُصيبت في الرأس، لتُعلَن وفاتها اليوم متأثرة بجراحها، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياتها بالفشل.

والأسبوع الماضي، قال أحد أفراد الطاقم الطبيّ الذين وصلوا إلى مكان حادث الدهس: "تم إحضار الفتاة إلينا بسيارة خاصة عندما كانت فاقدة للوعي، وتعاني من إصابة شديدة في الرأس. قيل لنا إنها صدمتها سيارة".

وأضاف: "نقلناها على الفور إلى سيارة إسعاف مزوّدة بوحد عناية مركزة، ونقلناها إلى المستشفى أثناء إجراء عمليات الإنعاش في حالة حرجة".

وفي وقت سابق اليوم، لقيت الشابة أسيل ماجد الأسد (20 عاما) من رهط، مصرعها، متأثرة بجراحها في حادث طرق بين سيارتين قرب البلدة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

كما أسفر الحادث ذاته عن إصابة شخص (41 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في منطقة الظهر.

#جسر الزرقاء

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