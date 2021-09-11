  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هل ستقدم فنلندا طلبا للانضمام للناتو؟ السويد تجيب

الإثنين 02 مايو 2022 06:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل ستقدم فنلندا طلبا للانضمام للناتو؟ السويد تجيب



وكالات/سما/

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، للتلفزيون السويدي، الأحد، إن فنلندا ستتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "بكل تأكيد".


وأجبر الهجوم الروسي على أوكرانيا كلا من السويد وجارتها الشرقية فنلندا على مراجعة موقفهما المتمثل في أن الحياد العسكري هو أفضل وسيلة لضمان الأمن القومي.

وقالت ليندي لتلفزيون (إس.في.تي) العام: "نحن نعلم بشكل أو بآخر أنهم (فنلندا) سوف يتقدمون بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. هذا يغير التوازن بالكامل... إذا انضمت إحدى دولنا، فإننا نعلم أن التوتر سيزداد".


وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن فنلندا ستنضم إلى الحلف، ردت: "أعتقد أنه يمكنك قول ذلك بكل تأكيد".

ومن المتوقع أن تتخذ السويد وفنلندا قرارا بشأن الانضمام إلى هذا الحلف العسكري في الأسابيع المقبلة.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الجمعة، إنه يأمل في أن تتخذ فنلندا والسويد خيارات مماثلة في نفس التوقيت.

#الناتو #السويد

الأكثر قراءة اليوم

فتح تعلق على سر الرقم "1111"

أول تعليق من بينت على خطاب السنوار ..

دولة تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

لافروف يستشهد بـ"مقولة عربية" و"نكتة" وهذا ما قاله ..

الحركة الإسلامية في الداخل ترد على حديث منصور عباس عن السنوار : ليس من مصلحتنا التصادم مع حماس

ما حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إعادة الدم الذي تبرع به الإيرانيون للفلسطينيين؟

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين

الأخبار الرئيسية

20211221123027306

إعلام اسرائيلي يحمّل عملية "حارس الأسوار" مسؤولية التصعيد الحالي

المعتقل عواودة: أطباء "الرملة" هددوني بعدم نقلي لمستشفى مدني إلا إن فقدت الوعي

تفاصيل جديدة حول التحقيقات الإسرائيلية بعملية "أرئيل"

viber_image_2021-09-11_18-34-49-375-730x438

رسالة شكر من كتائب القسام الى الخامنئي وقائد حرس الثورة الايرانية

A1Ar5

هآرتس: عملية أرئيل كشفت عن فشل أمني وثغرات

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم