  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يحتجزون شقيقين شرق بيت لحم

الإثنين 02 مايو 2022 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحتجزون شقيقين شرق بيت لحم



بيت لحم/سما/

احتجز مستوطنون، مساء اليوم الأحد، شقيقين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، لـ"وفا"، بأن مستوطنين باغتوا الشاب منذر علي الشاعر وشقيقه محمد أثناء قيامهما بري أشجار زيتون في منطقة البرية شرق البلدة، واحتجزوهما تحت تهديد السلاح، بحجة أن الأرض ممنوع دخولها واستصلاحها.

وأضاف أبو مفرح أن أعضاء البلدية ومواطنين توجهوا للموقع لمساعدة الشقيقين، إلا أن قوات الاحتلال احتجزتهم لفترة من الوقت، قبل أن يتم الإفراج عن كافة المحتجزين.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق المواطنين في تقوع، من خلال إغلاق مداخل البلدة ومطاردة الشبان ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة البرية .

#الاستيطان #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

فتح تعلق على سر الرقم "1111"

أول تعليق من بينت على خطاب السنوار ..

دولة تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

لافروف يستشهد بـ"مقولة عربية" و"نكتة" وهذا ما قاله ..

الحركة الإسلامية في الداخل ترد على حديث منصور عباس عن السنوار : ليس من مصلحتنا التصادم مع حماس

ما حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إعادة الدم الذي تبرع به الإيرانيون للفلسطينيين؟

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين

الأخبار الرئيسية

تقرير عبري يتحدث عن دولة خليجية "تلعب دورا مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"

20211221123027306

إعلام اسرائيلي يحمّل عملية "حارس الأسوار" مسؤولية التصعيد الحالي

المعتقل عواودة: أطباء "الرملة" هددوني بعدم نقلي لمستشفى مدني إلا إن فقدت الوعي

تفاصيل جديدة حول التحقيقات الإسرائيلية بعملية "أرئيل"

viber_image_2021-09-11_18-34-49-375-730x438

رسالة شكر من كتائب القسام الى الخامنئي وقائد حرس الثورة الايرانية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم