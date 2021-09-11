دولة تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر 2022

ذكا/سما/

أكد مركز الفلك الدولي أن دولة بنغلادش أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شوال وأن الثلاثاء 03 مايو أول أيام عيد الفطر السعيد، حيث تعتبر من الدول التي كانت قد قررت تحري هلال شوال اليوم.

وأعلنت 17 دولة عربية بينها السعودية، أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية، فيما تستطلع 4 دول أخرى هلال شهر شوال، مساء الأحد.

عيد الفطر 2022 في 17 دولة عربية :

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأحد هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 2 إبريل/ نيسان) بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، والاثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته الأوقاف اليمينة ونظيرتها في قطر والصومال وديوان الوقف السني في العراق، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، ولجنة تحرى الهلال في الإمارات، وفق بيانات رسمية منفصلة.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والمجلس العلمي الفقهي التابع للنظام السوري، ودار الإفتاء الليبية، الاثنين أول أيام عيد الفطر، بحسب بيانات.

ويحل أول عيد الفطر في فلسطين ومصر، ولبنان وتونس، الاثنين، أيضا، وفق بيانات صادرة عن مفتي فلسطين، محمد حسين، ونظيريه المصري، شوقي علام، واللبناني، عبد اللطيف دريان، والتونسي، عثمان بطيخ.

وفي الجزائر، أعلنت لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية، أن الاثنين سيكون أول عيد الفطر المبارك.

وفي موريتانيا، أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة أنها لم تتوصل بما يثبت رؤية هلال شوال وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

فيما يستطلع الأردن، والمغرب وسلطنة عمان هلال شهر شوال، مساء الأحد، وفق بيانات سابقة، وتنضم لهم جزر القمر أيضا باعتبار أن هلال رمضان ظهر لدى تلك الدول يوم 3 أبريل/ نيسان، بالمخالفة لأغلب الدول العربية التي سبقتها بيوم.

كما يرصد شيعة العراق، الهلال مساء الأحد، على اعتبار أنهم بدأوا صيام رمضان بعد يوم واحد من بدء السنة ببلادهم، وهو ما جرت عليه العادة في العراق منذ سنوات.‎

وتعتبر بنغلادش أول دولة تعلن عيد الفطر 2022 يوم الثلاثاء وفق ما أكدت مركز الفلك الدولي بينما لم يصدر عن جيبوتي موقفا بشأن هلال العيد حتى كتابة هذا المقال وفي انتظار الدول التي من المتوقع أن تعلن.