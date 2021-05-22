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رسالة شكر من كتائب القسام الى الخامنئي وقائد حرس الثورة الايرانية

الأحد 01 مايو 2022 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة شكر من كتائب القسام الى الخامنئي وقائد حرس الثورة الايرانية



غزة/سما/

قال الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة ، اليوم الأحد، "في يوم القدس استمعنا إلى الكلمات العربية الصادقة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته."

وأضاف أبو عبيدة  للميادين: "إننا في كتائب القسام نشكر سماحته على هذه المشاعر ونقدر عالياً تأكيده العملي والصريح بالوقوف الدائم إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطينى رغم كل التحديات التي تواجهها".

وتابع " نتوجه بعظيم التقدير للسيد حسين سلامي قائد حرس الثورة على كلماته المعبرة ومواقفه القوية في دعم المقاومة الفلسطينية

#غزة #ابو عبيدة #القسام

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