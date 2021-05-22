رسالة شكر من كتائب القسام الى الخامنئي وقائد حرس الثورة الايرانية

غزة/سما/
قال الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة ، اليوم الأحد، "في يوم القدس استمعنا إلى الكلمات العربية الصادقة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته."
وأضاف أبو عبيدة للميادين: "إننا في كتائب القسام نشكر سماحته على هذه المشاعر ونقدر عالياً تأكيده العملي والصريح بالوقوف الدائم إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطينى رغم كل التحديات التي تواجهها".
وتابع " نتوجه بعظيم التقدير للسيد حسين سلامي قائد حرس الثورة على كلماته المعبرة ومواقفه القوية في دعم المقاومة الفلسطينية