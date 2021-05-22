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أسير من جنين يتنسم الحرية بعد 20 عاما في الأسر (فيديو)

الأحد 01 مايو 2022 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير من جنين يتنسم الحرية بعد 20 عاما في الأسر (فيديو)



جنين/سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير فادي محمد يوسف حماد أبو علي (42 عامًا) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، بعد أن أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير أبو علي على حاجز الظاهرية في مدينة الخليل، وكان في استقباله أفراد من عائلته وأصدقائه، قبل أن ينقل الى بلدته.

وأشار إلى أن الأسير أبو علي اعتقل بتاريخ 08/04/2002.

ومن المقرر أن تنظم فعاليات بلدة سيلة الظهر، مساء اليوم، حفل إستقبال للأسير أبو علي.

#فادي أبو علي

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