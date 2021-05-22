الحالة الجوية خلال أيام عيد الفطر

غزة/سما/

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن يكون طقس اليوم الأخير من رمضان "الأحد" ربيعيا لطيفا، مع هبات رياح نشطة على فترات.

وأوضح العلامي أن يوم الاثنين أول ايام عيد الفطر، ترتفع درجات الحرارة ويكون الطقس ربيعيا دافئا / حار نسبياً - وطقس مثالي بدون غبار او رياح.

وفي يوم الثلاثاء "ثاني أيام عيد الفطر"، تتأثر فلسطين بكتلة خماسينية جديدة، وترتفع الحرارة بشكل ملموس وتزداد نسب الغبار مُجدداً. وقال العلامي إن في يومي الأربعاء والخميس، تعاود الحرارة انخفاضها بشكل كبير لتسود أجواء ربيعية لطيفة نهاراً، ومائلة للبرودة ليلاً.