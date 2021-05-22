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حماس: العيد فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي

الأحد 01 مايو 2022 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: العيد فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي



غزة/سما/

بعثت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، خالص التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعية الله تعالى أن يعيده علينا جميعاً، بالخير والبركة والنصر والتمكين، ومزيد من الوحدة والتَّضامن والعمل المشترك، وتحقيق تطلّعات شعبنا في التخلّص من الاحتلال، وانتزاع الحقوق، والتحرير والعودة.

وباركت حركة حماس في تصريح صحفي، لشعبنا الفلسطيني عيد الفطر هذا العام، الذي يأتي بعد شهر من الصَّبر والعبادة والتضحية، ضرب فيها شعبنا بوحدته وتلاحمه وتماسكه، أروع ملاحم البطولة والصَّبر والإسناد والتّضامن، دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أنَّ هذا العيد فرصة لتمتين أواصر التكافل والتعاون بين أبناء شعبنا ومكوّناته، وتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، ورصّ الصفوف في مواجهة مخططات العدو التي تستهدف أرضنا وقدسنا وأقصانا.

وأبرقت بتحيّة الفخر وسلام الفرح بإنجاز الطاعات والأعمال الصالحات والتضحيات، لكلّ المرابطين على ثغور الوطن، والقابضين على زناد المقاومة، وإلى أسرانا الأحرار في سجون الاحتلال، وإلى عوائل الشهداء والجرحى، وإلى المحافظين على الثوابت والمتطلّعين للعودة إليها، من أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات. 

وختمت : "إنَّنا على موعدٍ معهم جميعاً، بنصر حتميّ، نعيش فيه أفراح تحرير الأرض والمسرى، بإذن الله".

#حماس #عيد الفطر

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