احتفال في نابلس لمناسبة عيد العمال العالمي

نابلس/سما/

نظم اتحاد نقابات عمال فلسطين، اليوم الأحد، في مدينة نابلس، احتفالا لمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، خلال الاحتفال الذي جرى في مقر الاتحاد بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، إننا قررنا هذا العام إطلاق فعاليات عيد العمال من جبل الزيتون في القدس، وعقد المهرجان المركزي في مخيم جنين، لأن الاتحاد جزء من النضال الفلسطيني، وداعم له.

وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا التي تحققت العام الماضي، منها ورقة تعديلات لقانون العمل الفلسطيني وتم تسليمها لوزير العمل، وتخص العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للعمال، كما تم فيها انصاف المرأة بالأجور، والالتزام بالحد الأدنى من الأجور، وقوانين صارمة خاصة بالصحة والسلامة العامة، وإقامة محاكم متخصصة للنظر بمئات القضايا العالقة التي تخص العمال.

ونوه سعد إلى حوادث العمل لعمالنا في أراضي الـ48، مشيرا إلى أن 64 عاملا كانوا شهداء لقمة العيش في أماكن عملهم منذ أيار الماضي حتى اليوم، نتيجة الاهمال من قبل أصحاب العمل هناك، إضافة إلى الانتهاكات المتعددة في الأجور، وساعات العمل الطويلة.

وأكد أن العمل جار لضمان عدم وجود انتهاكات وسرقة في رواتب العمال في أراضي الـ48، عبر قانون عمل خاص بهم، خاصة أن عددهم يزيد عن 170 ألف عامل، مشددا على أن الاتحاد سيقوم بالعمل بشكل متواصل لحماية العمال الفلسطينيين، لقانون ضمان اجتماعي عادل، والتأمين الصحي الخاص بهم.

بدوره، قال نصر أبو جش في كلمة القوى والفصائل الوطنية في نابلس، إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يقف دوما إلى جانب أبناء شعبنا في مواجهة مخططات الاحتلال، مبينا أن بداية احتفالاته هذا العام من القدس هي رسالة واضحة أنه جزء لا يتجزأ من النضال الفلسطيني.

ودعا الحكومة والمؤسسات الرسمية والشعبية، إلى الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والعمل لحماية العامل الفلسطيني ليعيش بكرامة وأمان.