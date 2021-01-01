اللد: تمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز

اللد/سما/

مددت محكمة الصلح في القدس اليوم، الأحد، اعتقال إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، لغاية يوم الثلاثاء القادم.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال الباز لمدة 8 أيام، غير أن المحكمة اكتفت بتمديد اعتقاله حتى بعد غد على ذمة التحقيق.

واعتقلت الشرطة الشيخ الباز أمس، السبت، بشبهة "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام من خلال منشور الأسبوع الماضي"، على حد تعبيرها.

ومما يذكر أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد يوم 8 تموز/يوليو 2021، لائحة اتهام ضد الباز، إذ نسبت له "التحريض على العنف من خلال شبكة التواصل الاجتماعي ’فيسبوك’ ضد نائب رئيس بلدية اللد، يوسي هاروش".

والباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات ال