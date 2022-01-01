فتح تعلق على سر الرقم "1111"

غزة/سما/

عقّبت حركة "فتح"، اليوم الأحد، على سر الرقم "1111" الذي كشف تفاصيله قائد حماس في غزة يحيى السنوار في خطابه أمس.

وقال القيادي البارز في حركة فتح عن مدينة القدس المحتلة رأفت عليان: "إنّ السنوار قائد مجاهد وعنيد وصادق مع شعبه وقضيته".

وعبّر عليان عن سعادته وكلّ الفتحاويين في "هدية" السنوار وحماس والمقاومة في غزة، داعيًا لضرورة فتح حوار على أساس الشراكة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بعيدًا عن المرجفين والمتخاذلين، وفق وصفه.





وأضاف "خطاب السنوار يؤكد مصداقية نهج المقاومة في قطاع غزة المحاصر"، مشيدًا بتصريحاته الوحدوية الصادقة، مضيفًا "القطاع جزء أصيل من الوطن، مهما حاول الاحتلال إبعاده عن معادلة الصراع مع الاحتلال وفصله عن القدس".

وأشاد بتصريحات "السنوار" التي أراد من خلالها التأكيد على وحدة الفلسطينيين في الميدان، معربًا عن ثقته بالمقاومة الفلسطينية في غزة، حيث قال: "غزة وفصائلها المقاومة أثبتت للجميع أنها لن تسمح للاحتلال بتدنيس المسجد الأقصى المبارك مهما كلّف الثمن".

وتابع "عندما تعرض الفلسطينيون في القدس والشيخ جراح لاعتداء من قطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال العام الماضي، فناشد المقدسيون المقاومة الفلسطينية بغزة لوضع حدٍ للاحتلال ومستوطنيه، فسرعان ما لبّت غزة ومقاومتها النداء وأثبتت أنها جزء أصيل من فلسطين".

وأردف: "المقاومة جعلت مدن الاحتلال كاملةً تحت مرمى ونيران وصواريخ المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة، حتى أصبحت مدن أشباح وخالية من السكان".