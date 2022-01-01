  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: انتهاكات جسيمة يتعرض لها العمال خلال عمليات اعتقالهم

الأحد 01 مايو 2022 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إنّ سلطات الاحتلال تنفّذ انتهاكات جسيمة بحقّ العمال الفلسطينيين وتتمثل أبرزها عبر عمليات الملاحقة والاعتقال، وفرض غرامات مالية باهظة، واعتداءات بمستويات مختلفة.

وأضاف نادي الأسير في بيان مقتضب في يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من أيار من كل عام، أنّ مئات العمال يتعرضون لعمليات اعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب واستخدام الكلاب البوليسية بحقهم، عدا عن توجيه الكلمات البذيئة لهم، وتهديدهم، كما وتستمر عملية الانتهاك خلال فترة التوقيف، باستخدام أساليب متعددة، منها: إجبارهم التوقيع على أوراق تتضمن اعتراف المعتقل أنه "حظي بكافة حقوقه ولم يتعرض للضرب أو لاي نوع من الانتهاك"، عدا عن الطعام السيء كمًا ونوعًا، وعدم توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتفرض سلطات الاحتلال غرامات مالية باهظة وكفالات على العمال، رغم ما يواجهونه من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة، إضافة إلى السّجن الفعلي في بعض الحالات والتي قد تصل لسنوات، كما وعمل الاحتلال على تطوير أدوات السيطرة والرقابة على العمال، من خلال أخذ بصمات الاصبع والعين والوجه.

#نادي الأسير #اعتقال #العمال #يوم العمال #يوم العمال العالمي

الأكثر قراءة اليوم

ردود فعل إسرائيلية ساخطة على خطاب السنوار

السنوار: المعركة الحقيقية تبدأ بعد رمضان وسنشغل الخط البحري لغزة قريبًا

دولة تعلن غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

فيديو: اصابة شرطي اسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دعس قرب اللد

السنوار يكشف سر الرقم "1111"

لافروف يستشهد بـ"مقولة عربية" و"نكتة" وهذا ما قاله ..

ما حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إعادة الدم الذي تبرع به الإيرانيون للفلسطينيين؟

الأخبار الرئيسية

Screenshot_15

تحذير إسرائيلي من خطورة تعاظم تأثير الأوليغارش الروس في دولة الاحتلال

فتح تعلق على سر الرقم "1111"

الحركة الإسلامية في الداخل ترد على حديث منصور عباس عن السنوار : ليس من مصلحتنا التصادم مع حماس

أول تعليق من بينت على خطاب السنوار ..

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم