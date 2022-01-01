"الشعبية" تدعو لإعادة صرف شيكات الشئون للأسر المحتاجة

غزة / سما /

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى إعادة صرف التحويلات الاجتماعية (شيكات الشئون) للأسر المحتاجة، والإسراع بوضع برامج تنموية عاجلة للتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين، ووضع قوانين حماية اجتماعية لمعدومي الدخل والمسنين وذوي الاحتياجات بما يوفر لهم حياة آمنة وكريمة.

كما طالبت الجبهة بمناسبة يوم العمال بإعادة بناء النقابات العمالية على أسس ديمقراطية؛ تضمن وصول العمال لقيادة العمل النقابي وتمثيله بشكل فاعل، لتصبح نقابات فاعلة ومؤثرة.

ودعت الجبهة إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال وسياساته العنصرية التوسعية الاستعمارية، وإعادة بناء بيتنا الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية وديمقراطية حقيقية.

وقالت إن العمل على إقرار قانون نقابات عمالية ديمقراطي؛ ينسجم مع المعايير الدولية والعربية، ويكفل حرية العمل النقابي وحق العمال في تشكيل أجسامهم النقابية واختيار ممثليهم، دون تدخل من الجهات الحكومية أو أصحاب العمل.

كما طالبت بإعادة فتح حوار جاد وفاعل بين المنتجين الوطنيين ومكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته؛ حول قانون الضمان الاجتماعي للخروج بقانون ضمان اجتماعي عادل وعصري، ليشكل حماية حقيقية للعمال وأسرهم ومستقبلهم.