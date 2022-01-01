الاحتلال يصيب خمسة مواطنين ويعتقل ثلاثة من مخيم الجلزون

رام الله / سما /

أصيب، اليوم الأحد، شاب بالرصاص الحي في البطن، وأربعة برصاص "التوتو"، فيما اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية ، إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم والشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في بطنه، جرى نقله للمستشفى، حيث وصفت حالته بالمستقرة، وأربعة برصاص التوتو في الأطراف السفلية.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة مواطنين من المخيم، وهم: الأسير المحرر سعيد نخلة (64 عاما)، وعمرو خليل عامر (20 عاما)، وأحمد محمود عامر (18 عاما) والذي تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال اعتقاله.