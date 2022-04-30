أشهر حالات طلاق النجوم التي انتهت بالمحاكم

وكالات / سما /

تتداول المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا خلال هذه الفترة أخبار قضية التشهير التي رفعها النجم العالمي جونى ديب على زوجته السابقة آمبر هيرد حاليًا في المحكمة بقيمة 100 مليون دولار، وليست هذه العلاقة الزوجية الأولى التي انتهت في المحاكم بين نجوم هوليوود، حيث توجد العديد من الحالات المشابهة لها والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".

كيم كاردشيان وكانى ويست

عندما وصل كيم كارداشيان وكاني ويست إلى طريق مسدود في عام 2021، نشر ويست سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول طلاقهما الوشيك وصديق كارداشيان الجديد، بيت ديفيدسون.

تزوجت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان من مغنى الراب ورجل الأعمال كاني ويست في عام 2014 في حفل فخم أقيم في إيطاليا، حيث ابتدت علاقتهما كصديقان في عام 2008 وأعلن عن علاقتهما الغرامية في عام 2011 بعد انفصال كارداشيان عن كريس همفريز في نفس العام.

تزوجت كارداشيان من ويست لمدة ست سنوات قبل أن تتقدم بطلب للطلاق في 19 فبراير 2021، واستشهدت بوجود خلافات بينهما لا يمكن حلها، وفي 2 مارس 2022، أُصبحت كارداشيان عزباء قانونيًا بقرار من المحكمة.

وفي وقت لاحق وبعد إعلان كاردشيان عن علاقتها العاطفية الجديدة، ادعى زوجها السابق كانى ويست، أن كاردشيان كانت تمنعه من رؤية أطفاله.

جونى ديب و آمبر هيرد

تعتبر علاقة جونى ديب بزوجته السابقة آمبر هيرد من أكثر حالات الطلاق شهرة بين نجوم هوليوود في الوقت الحالي، حيث تتداول المواقع الإخبارية أحدث أخبار المحكمة بشأن قضية تشهير التي رفعها جونى على هيرد بقيمة 100 مليون دولار بعد زعمه إساءة معاملتها له.

رفع الديب دعوى قضائية ضد هيرد في مارس 2019 زاعم أن مقال رأي الذى انتشر عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست يشير إلى أنه كان يسيء معاملتها خلال فترة علاقتهما، و ادعى ديب أن المقال أضر بحياته المهنية بشكل لا يمكن إصلاحه.

والتقى ديب وهيرد في عام 2009 في موقع تصوير فيلمهما "The Rum Diary" وبدأ المواعدة في أوائل عام 2012، و في عام 2015، تزوجا في حفل خاص في منزلهما في لوس أنجلوس، وبحلول عام 2016، تقدمت هيرد بطلب للطلاق واتهمت ديب بالاعتداء عليها جسديًا أثناء علاقتهما تحت تأثير المخدرات أو الكحول، و نفي ديب هذه المزاعم.

براد بيت و جينيفر أنيستون

انفصلت النجمة جينيفر أنيستون عن النجم براد بيت في عام 2005 بعد أن انتشرت شائعات حول علاقته الغرامية مع أنجلينا جولي التي تزوجها بعد ذلك، ويذكر أن أنيستون التقت ببيت في عام 1998 وتزوجا بعد ذلك بعامين في يوليو 2000، وسرعان ما أصبحت علاقتهما موضوع الصحف الشعبية بعد أن زعمت التقارير أن بيت كان على علاقة بأنجلينا جولى أثناء تصويرهما فيلم "السيد والسيدة سميث"، مما دفع أنيستون بطلب الطلاق من بيت في مارس 2005.

براد بيت وأنجلينا جولي

أعلن بيت وجولي خطوبتهما في عام 2012 و كانا بالفعل أصبحوا آباء لستة أطفال، بينهما أبناء بالتبنى، و عقد الزوجان قرانهما في أغسطس 2014، وكان بيت داعماً لجولى خلال فترة خضوعها لعملية استئصال وقائي للثدي المزدوج في مايو 2013، ولكن فترة الحب بينهما والتفاهم لم تدم طويلاً، حيث تقدمت جولي بطلب الطلاق من بيت، مستشهدة بخلافات لا يمكن حلها وتقدمت بالتماس للحضانة الأولية لأطفالها الستة.

وفي أكتوبر 2016، اتُهم بيت بالاعتداء الجسدي على مادوكس بيت جولي بينما كان مخمورا، ولكن تم تبرئته من جميع التهم من قبل إدارة خدمات الأطفال والأسرة في لوس أنجلوس ومكتب التحقيقات الفيدرالي وعانى بيت وجولي من معركة حضانة طويلة على أطفالهما الستة.

وأعلن القاضي رسميًا في عام 2019 أن زواجهما قد انتهى، إلا أن تفاصيل طلاقهما لا تزال بحاجة إلى حل، ولا يزال الخلاف حول حضانة أطفالهما مستمراً.

ساندرا بولوك وجيسي جيمس

انفصل جيسي جيمس عن ساندرا بولوك في عام 2010 بعد خمس سنوات من الزواج، وتم الطلاق سريعًا بعد شهرين فقط من تقديم بولوك بطلب الطلاق، وذلك بعد أن اكتشفت خيانته لها وإعترافه بذلك.

حيث اعترف جيمس في تصريحات صحفية بخيانته لساندرا في عام 2011، حيث قال: "لم أخجل أبدًا من أي شيء أفعله.. لقد تحملت المسؤولية كاملة. لقد خنت زوجتي."