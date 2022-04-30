اتحاد الكرة يرفض طلب اتحاد خانيونس

غزة / سما /

رفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم طلب اتحاد خانيونس الذي تقدم به للاستفسار عن إمكانية قيد اللاعب سعيد السباخي على قيوده لخوض مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

وحاء رفض اتحاد كرة القدم السماح بتسجيل اللاعب السباخي بسبب إغلاق باب قيد اللاعبين وعدم إمكانية تسجيل أي لاعب في الفترة الحالية.

وكان اتحاد خانيونس قد أبدى رغبة في التعاقد مع السباخي لتقوية صفوف فريقه للمنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

يذكر أن شباب رفح لم يتمكن من اعادة قيده على صفوفه بسبب لوائح اتحاد الكرة التي تمنع مشاركة اللاعب قبل مرور سنة ميلادية على آخر مشاركة معه قبل الانتقال لنادي أهلي الخليل.