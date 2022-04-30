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فيديو.. روبوت غريب يطير 100 مرة ضعف ارتفاعه

الأحد 01 مايو 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. روبوت غريب يطير 100 مرة ضعف ارتفاعه



وكالات / سما /

كشفت مجموعة من الباحثين من جامعة كاليفورنيا عن روبوت جديد يتميز بقدرة فريدة على القفز لارتفاع شاهق، الأمر الذي قد يساهم في إدماجه بعمليات رحلات الفضاء والتجول على الكواكب.

ويستطيع الروبوت الجديد الذي وصف اسم "روبو هوب" (Robo-HOP) أن يقفز أكثر من 100 مرة من ارتفاعه، على الرغم من كون طوله يبلغ 11.8 بوصة (30 سنتيميترا) ويزن أونصة واحدة (30 جراما) فقط، لكن قادر على قفز مسافة 108 أقدام.

 

يعتقد الباحثون، بحسب دراسة جديدة نشرت في مجلة "Nature" العلمية، أن الروبوت يمكن استخدامه يومًا ما على القمر، حيث تضعف الجاذبية هناك، الأمر الذي يوفر للروبوت قدرة اجتياز مسافات تبلغ حوالي 1640 قدما، وفقا للفريق، بحسب "ديلي ميل".

ويتميز الروبوت بوجود محرك دوار لمضاعفة العمل، جنبا إلى جنب مع النوابض المختارة خصيصا والأربطة المطاطية التي تسمح للنظام بتخزين الطاقة.

 
#روبوت #كاليفورنيا #الفضاء

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