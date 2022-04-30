طرابزون يعود للتتويج بالدوري التركي بعد 4 عقود من الغياب

وكالات / سما /

توج فريق طرابزون سبور بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، للمرة السابعة في تاريخه، بعد غياب دام حوالي 4 عقود، وذلك عقب تعادله أمام ضيفه أنطاليا سبور بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة الـ35.

وسجل طرابزون سبور هدف التقدم بعد ثلاث دقائق من البداية؛ إثر كرة مررها عبد القادر عمر وتابعها المهاجم الدنماركي داخل المرمى.

وكادت أحلام طرابزون بحسم اللقب تتبخر مع حصول أنطاليا على ركلة جزاء في الدقيقة 56، لولا أن حارس المرمى أوغركان شاكير تصدى لتسديدة الأنغولي فريدي، وأبقى الأمور تحت سيطرة فريقه.

وبعد مرور 5 دقائق فقط، نجح طرابزون في استعادة التقدم بهدف ثان جاء بعد سلسلة تمريرات أنهاها عبد القادر عمر بكرة غاية في الروعة قدمها إلى دوروكان توكوز، الذي لم يتردد في إيداعها الشباك.

ومع الدقيقة 80 من زمن المباراة، تمكن أنطاليا من إدراك التعادل مُجددا عن طريق المهاجم حاجي رايت، الذي استغل سوء تغطية من دفاع طرابزون سبور وأسكن الكرة في المرمى.

وبهذا، حسم طرابزون سبور الصدارة قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، متقدما بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق فنربهتشة.

بالمقابل، رفع أنطاليا سبور رصيده إلى 52 نقطة، وصعد مؤقتا إلى المركز السابع.

وكتب فريق المدرب عبد الله أفسي تاريخا جديدة للنادي، الذي سبق له التتويج بلقب الدوري 6 مرات، لكنه غاب عن منصات التتويج منذ عام 1983.