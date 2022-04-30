حارس ريال مدريد يسخر من برشلونة

وكالات / سما /

سخر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد من برشلونة, خلال احتفالات الفريق "الملكي" بلقب الدوري الإسباني.



وحسم ريال مدريد لقب "الليغا" هذا الموسم بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه إسبانيول (4-0), في الجولة 34 من المسابقة.



وعقب تتويج الريال، قال كورتوا في تصريحات تلفزيونية: "نحن سعداء للغاية بالتتويج باللقب، ونتمنى أن يكون حافزا لنا قبل موقعة مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل".



وأضاف: "بعد خسارتنا في الكلاسيكو ضد برشلونة، كان هناك من يحتفل وكأنه فاز بلقب الدوري الإسباني، لكن الحقيقة أننا الأبطال".



وتعرض ريال مدريد للهزيمة في ملعبه "سانتياغو برنابيو" على يد نظيره برشلونة (0-4) خلال مارس الماضي.