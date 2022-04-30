وفاة رايولا أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم

وكالات / سما /

أعلنت أسرة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، وفاته اليوم السبت عن عمر ناهز الـ54 عاما.



و نشرت أسرة رايولا في حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت الخبر وحمل اسم "عائلة رايولا.



وقالت عائلة الإيطالي في رسالة على تويتر: "في حزن لا حدود له، نعلن وفاة وكيل كرة القدم الأكثر رعاية للآخرين على الإطلاق".



وجاء خبر وفاة رايولا بعد أيام من وجود أنباء عن وفاته قبل أن يتم نفيها وتأكيد وجوده في المشفى.



ويعد رايولا أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم وقد أحد ثورة في سوق الانتقالات خاصة وأنّه كان وكيلاً للعديد من أساطير كرة القدم في السنوات الأخيرة.