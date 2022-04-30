ليفربول يحقق فوزا صعبا على أرض نيوكاسل

وكالات / سما /

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا على مضيفه نيوكاسل 1-0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل الغيني نابي كيتا هدف اللقاء الوحيد بعدما وصلته الكرة من البرتغالي ديوغو جوتا (19).

وجلس المصري محمد صلاح المتوج أمس الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الموسم بحسب رابطة الكتاب الرياضيين، على مقاعد البدلاء قبل أن يشترك في الدقيقة التاسعة والستين بدلا من السنغالي ساديو مانيه.



وهذه هي المباراة الثالثة تواليا التي يفوز بها ليفربول في الدوري الممتاز رافعا رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على ليدز يونايتد اليوم السبت أيضاً.



وتوقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.