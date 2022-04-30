لأول مرة.. مناورات إسرائيلية في وادي عارة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يجري الجيش الإسرائيلي الأسبوع المقبل، مناورات عسكرية في مدينة وادي عارة، لممارسة سيناريوهات قتالية تشمل إمكانية اندلاع مواجهات في المدن المختلطة على غرار ما جرى في "هبة الكرامة" التي تزامنت مع العدوان على غزة في مايو/ أيار من العام الماضي.



وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن المناورات ستجري على نطاق واسع، حيث يتوقع إغلاق طريق وادي عارة لأول مرة، مشيرةً إلى أن هذه المناورات جزء من الدروس المستخلصة من عملية "حارس الأسوار" التي اندلعت في مايو/ أيار من العام الماضي.



وستحاكي المناورات عدة سيناريوهات من انتقال المعركة من جبهة غزة ولبنان إلى مناطق الضفة والقدس ومنها للمدن المختلطة مثل اللد والرملة وحيفا والقدس وغيرها، إلى جانب فرض إغلاق لعدد من الطرق المحورية الرئيسية وتعامل القوات الخاصة مع أي مواجهات.



والعام الماضي تم تدريب قوات إسرائيلية على استخدام الرصاص المطاطي والطائرات المسيرة الصغيرة لتفريق الحشود، والإعداد لأي طارئ للتعامل مع جميع السيناريوهات الممكنة، كما ذكرت الصحيفة العبرية.