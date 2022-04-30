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المصري يحدد موعد خضوع بلح لجراحة الصليبي

الأحد 01 مايو 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصري يحدد موعد خضوع بلح لجراحة الصليبي



القاهرة / سما /

كشف النادي المصري البورسعيدي عن موعد إجراء لاعبه الفلسطيني محمد بلح جراحة الرباط الصليبي, بعد إصابته في إحدى تدريبات الفريق بمعسكره المغلق بـ"برج العرب".

وقال مجدي الألفي طبيب النادي المصري, إن بلح سيخضع لجراحة الصليبي خلال الأيام القليلة القادمة, ليتم بعدها تحديد البرنامج التأهيلي اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح الألفي أن الفحوصات الطبية للمهاجم الفلسطيني, أثبتت وجود قطع كامل في الرباط الصليبي, ما يستوجب خضوعه لجراحة عاجلة.

يشار إلى أن بلح انضم لصفوف المصري مطلع الموسم الكروي الجاري, عقب رحيله عن صفوف الصداقة الفلسطيني.

#المصري البورسعيدي #محمد بلح

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