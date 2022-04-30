الأرصاد الجوية توضح تفاصيل الحالة الجوية خلال عيد الفطر

رام الله / سما /

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد عن الحالة الجوية التي ستمر بها دولة فلسطين خلال أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 2022.

وأوضحت الأرصاد عبر موقعها الالكتروني، أن أجواء الطقس السائدة ستكون خماسينية حارة وجافة بشكل عام.

وفي التفاصيل فقد بينت أن الطقس ليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون خماسينيا حارا نسبياً الى حار وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس يوم الثلاثاء المقبل ثاني أيام عيد الفطر 2022، سيكون خماسينيا حارا الى حار جدا وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبالنسبة لطقس يوم الأربعاء المقبل ثالث أيام عيد الفطر السعيد سيكون صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.