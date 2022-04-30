أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /
فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
"يديعوت احرونوت":
-احباط عملية ضد دبلوماسيين إسرائيليين في إيران
-حملة من بن غبير ضد رئيس الشباك
- اليميني بن درور يكتب: التحريض الذي لا يتوقف، بن غبير سيئ الصيت لو أعطي الحرية لكن أشعل الشرق الأوسط والاعلام الإسرائيلي مسؤول عن ذلك
"معاريف":
-أزمة "كورونا" أدت إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية في إسرائيل
"هآرتس":
-اعتقال امام مسجد اللد الكبير بتهمة التحريض على أحداث الأقصى
-وزارة الصحة الفلسطينية: إطلاق الرصاص على يحيى عدوان من قرية عزون وقتله