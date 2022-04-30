أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت احرونوت":

-احباط عملية ضد دبلوماسيين إسرائيليين في إيران

-حملة من بن غبير ضد رئيس الشباك

- اليميني بن درور يكتب: التحريض الذي لا يتوقف، بن غبير سيئ الصيت لو أعطي الحرية لكن أشعل الشرق الأوسط والاعلام الإسرائيلي مسؤول عن ذلك

"معاريف":

-أزمة "كورونا" أدت إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية في إسرائيل

"هآرتس":

-اعتقال امام مسجد اللد الكبير بتهمة التحريض على أحداث الأقصى

-وزارة الصحة الفلسطينية: إطلاق الرصاص على يحيى عدوان من قرية عزون وقتله