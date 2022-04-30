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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 01 مايو 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت احرونوت":  

-احباط عملية ضد دبلوماسيين إسرائيليين في إيران  

-حملة من بن غبير ضد رئيس الشباك  

- اليميني بن درور يكتب: التحريض الذي لا يتوقف، بن غبير سيئ الصيت لو أعطي الحرية لكن أشعل الشرق الأوسط والاعلام الإسرائيلي مسؤول عن ذلك  

"معاريف":  

-أزمة "كورونا" أدت إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية في إسرائيل  

"هآرتس":  

-اعتقال امام مسجد اللد الكبير بتهمة التحريض على أحداث الأقصى  

-وزارة الصحة الفلسطينية: إطلاق الرصاص على يحيى عدوان من قرية عزون وقتله  

#الصحف الإسرائيلية

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