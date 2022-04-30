عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، خبر استشهاد الشاب يحيى علي عدوان (27 عاما) برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية.

كما أشارت الصحف إلى أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان وغدا أول أيام عيد الفطر السعيد، وتهنئة الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر السعيد، إضافة لإدانة 15 حاخامًا يهوديًا من مدينة شيكاغو اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-استشهاد الشاب يحيى عدوان من عزون وإصابات واعتقالات في الضفة والمستوطنون يعربدون

- الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والاسلامية بعيد الفطر ويتلقى اتصال تهنئة من المفتي

- الرئيس يهاتف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معزيا بوفاة شقيقه

- المفتي: اليوم المتمم لشهر رمضان وغدا أول أيام عيد الفطر

- "المالية" تثبت أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار

- "أنصار فلسطين" في بريطانيا يغلقون مصنعًا لطائرات اسرائيلية مسيرة

- 15 حاخامًا في شيكاغو يدينون اعتداءات الاحتلال على المصلين في الأقصى

- مفتي روسيا يدعو لإقامة الصلاة من أجل السلام في فلسطين

- "فتح": عمال فلسطين أبطال في معركتي التحرير والبناء وحقوقهم على رأس أولوياتنا

الأيام:

- استشهاد شاب من عزون برصاص الاحتلال و"الشاباك" يدعي اعتقال منفذي عملية "أريئيل"

- الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والاسلامية بعيد الفطر

-المفتي: اليوم المتمم لشهر رمضان وغدًا الاثنين أول أيام عيد الفطر

- أميركا: 15 حاخامًا يدينون ممارسات الاحتلال في الأقصى

- نشطاء يغلقون مقر شركة أسلحة اسرائيلية في لندن

- "عدالة": هكذا تمنح السلطات الاسرائيلية رخصًا لقتل العرب من خلال إغلاق الملفات

- الشرطة الاسرائيلية تعتقل إمام مسجد في اللد

القدس:

- استشهاد أسير محرر في عزون واعتداءات للمستوطنين بالخليل والقدس

- المفتي: اليوم المتمم لرمضان وغدًا أول أيام العيد

- أيمن عودة خلال جولة في المدينة: مستعدون لحماية القدس ووضعها في بؤبؤ العين

- مطالبات بوقف انتهاكات الاحتلال بحق العمال والتأكيد على حفظ حقوقهم

- نشطاء فلسطينيون في بريطانيا يغلقون مصنع طائرات اسرائيلية مسيرة

- قصف روسي لمطار أوديسا يتسبب بتدمير المدرج