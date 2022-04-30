التربية: امتحانات الثانوية العامة في موعدها

رام الله / سما /

أكد مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، د.محمد عواد، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام في موعدها كما تم الإعلان عنها سابقاً في السابع من حزيران القادم، ولا تأخير أو تأجيل على موعدها.

جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها وزير التربية والتعليم مروان عورتاني حول تمديد العام الدراسي الحالي بما تقتضيه الضرورة، في إطار استمرار إضراب المعلمين.

وأضاف عواد في حديث لإذاعة صوت فلسطين "أطمئن جميع طلبة الثانوية العامة وعائلاتهم بأن الوزارة تسير بالخطة التي أعدت سابقا، فيما يتعل بتنفيذ امتحان الثانوية العامة".

وتابع: "البداية ستكون يوم السبت القادم، وسيتم عقد الامتحان العملي للفروع المهنية، ولن يكون هناك تأثير على موعد امتحان الثانوية العامة وسيعقد في موعده وهناك خطة جاهزة للتفيذ في كل مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بإجراءات الامتحان والمراقبة والتصحيح، وتم توزيع الطلبة على كل القاعات وحصلوا على بطاقات الجلوس".