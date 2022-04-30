لافروف يستشهد بـ"مقولة عربية" و"نكتة" وهذا ما قاله ..

وكالات

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مواقف الدول الغربية من بلاده، بلهجة تهكمية خلال مقابلة صحفية، حيث استشهد بمقولات عربية ساخرة.

وقال لافروف خلال مقابلة تلفزيونية: "ثمة رسالة مثيرة للاهتمام اطلعت عليها في تيليغرام وهي من الشرق الأوسط على فكرة، تقول إذا كان لا يمكنك النوم بسبب النزاع الروسي الأوكراني، فهناك بعض النصائح لتهدئتك..".



وتابع لافروف: "أولا عليك أن تتخيل أن ما يحصل هو في أفريقيا.. تخيل أن هذا يحدث في الشرق الأوسط تخيل أن أوكرانيا هي فلسطين وتخيل أن روسيا هي الولايات المتحدة الأمريكية".

كما استشهد لافروف في مقطع آخر بـ"نكتة" عن الجارة إستونيا: "الأمر يتعلق بإستونيا لسبب ما، هي نكتة عن حديقة حيوانات بإستونيا".

وأضاف: "يوجد هناك بركة فيها تماسيح، وكان هناك أم مع طفل صغير تشاهد التماسيح وهناك شخص يشرب الجعة ويشاهد، بعدها سقط الطفل في البركة فقفز الشخص إلى البركة وأنقذ الطفل وأرجعه لأمه، فقالت، شكرا جزيلا أنت رجل إستوني شجاع جدا، فقال للأسف أنا لست إستونيا أنا روسي، في الصباح التالي الصحف الإستونية عنونت بأن روسيا سكرانا يحرم تمساحا من عشائه".