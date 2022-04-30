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الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين من صانور وجبع وسالم

الأحد 01 مايو 2022 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين من صانور وجبع وسالم



رام الله / سما /

 اصيب، فجر اليوم الأحد، مواطن، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن شابا من ميثلون اصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة جبع.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد ان داهمت منزليهما في قرية صانور، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأوضحت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في صانور، عرف من بين أصحابها: عبود ابو عامر، وسمير توفيق، وفتحي جرار.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، باتجاههم دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مركة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.

ومن بلدة سالم شرق نابلس اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عثمان عيسى بعد أن دهمت فتشت منزله.

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