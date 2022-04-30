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جيش الاحتلال: العمليات الأخيرة ليست بتوجيه حماس أو فصائل أخرى

الأحد 01 مايو 2022 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: العمليات الأخيرة ليست بتوجيه حماس أو فصائل أخرى



القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، ران كوخاف، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد، إن "العمليات التي نُفذت منذ (عملية) بئر السبع، ليست بتوجيه من حماس أو تنظيم آخر. وهذا يضع تحديا ومصاعب".

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في مؤتمر صحافي، أمس، جاء فيها أن "العمليات البطولية الأخيرة في الداخل المحتل أثبتت أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت"، مضيفا أن المعركة ستبدأ بعد شهر رمضان.

وقال جهاز الشاباك أمس، إن وحدة خاصة تابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقلت منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة "أريئيل"، التي نُفّذت مساء أول من أمس وأسفرت عن مقتل حارس عند مدخل مستوطنة "أريئيل".

ونشر جيش الاحتلال صباح اليوم، شريطا مصورا حول اعتقال منفذي عملية "أريئيل"، يحيى مرعي ويوسف عاصي، في قرية قراوة بني حسان.

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