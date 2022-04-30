الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وارتفاعها غدا

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو، اليوم الاحد، صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا نهاراً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى ان الجو يكون يوم غد الإثنين، خماسينيا حارا نسبياً الى حار وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت الى ان الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل، خماسينيا حارا الى حار جدا وجافا مغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

أما الأربعاء، فيكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.