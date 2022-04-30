فيديو: اصابة شرطي اسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دعس قرب اللد

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية ،مساء اليوم السبت، عن اصابة شرطي اسرائيلي بجراح خطيرة، في عملية دعس في منطقة شوهام قرب اللد وسط فلسطين المحتلة.

وتضاربت الأنباء حول العملية اذا ما كانت جنائية او قومية.

وقال المراسل العسكري يوسي يهوشع من صحيفة يديعوت أحرنوت "سارعت شرطة الاحتلال بقول أن الحدث الذي وقع في مستوطنة " شوهام" قرب اللد قبل قليل، أنه حدث جنائي، لكن أحد فلسطينيي الداخل المحتل سيطر على سيارة ثم دهس عنصر شرطة الاحتلال وأصابه بجراح صعبة، وكأنها محاولة لإسكات حدث فدائي متجدد.

فيما قال موقع كود كود العبري "الحادث في شوهام على خلفية جنائية وليست عملية."

وقالت شرطة الاحتلال الاسرائيلي "أثناء ملاحقة سيارة "مسروقة" من مدينة اللد، قامت السيارة بدهس عنصر من شرطة الاحتلال وأصابته بجراح خطيرة، عمليات بحث عن المركبة والسائق، تم نشر حواجز في مسار الحدث.

يتبع..