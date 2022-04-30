دولة تعلن غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان، مساء السبت، أن يوم الأحد 1 مايو / آيار، أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في البلاد. وفق الجزيرة.



وكانت عدة دول عربية من بينها فلسطين، قد أعلنت السبت، أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم، والاثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية أن غداً هو المتمم لشهر رمضان، والاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك، أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا أكدت أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

كما أفادت الكويت أن هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أعلنت عدم ثبوث رؤية هلال شهر شوال.. ويوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته "كونا".

وأيضاً أعلن ديوان الوقف السني في العراق أيضاً أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي مصر، أعلن مفتي الجمهورية شوقي علام، أن غداً 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان، والاثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك، أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأحد 1 أيار/مايو هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الاثنين 2 مايو 2022م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1443".

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غدٍ الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ الموافق 2 مايو 2022م ، بحسب وكالة أنباء البحرين.