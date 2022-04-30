صورة: الاحتلال يعيد أردنيا حاول اجتياز الحدود منتحلا شخصية زوجته

القدس المحتلة/سما/

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقالها مواطنا أردنيا على معبر جسر "اللنبي" وذلك إثر محاولته اجتياز الحدود منتحلا شخصية زوجته الفلسطينية.

وبحسب موقع "واينت" العبري، أثار الرجل شكوك موظفي الأمن الإسرائيليين الذين يعملون في المعبر الحدودي، وثم تم اقتياده للفحص، وهناك كشف عن هويته الحقيقية.

ووفقا للمصدر، "اتضح من خلال التحقيق أن الرجل أراد الدخول إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ونقل للتحقيقات مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث اعترف بعد التحقيقات معه بأنه لأسباب شخصية لم يرغب بتوثيق دخوله إلى إسرائيل، وفي أعقاب ذلك أعيد إلى الأردن".

وصرح مسؤول إسرائيلي في سلطة المطارات، المسؤول عن المعابر الحدودية لموقع "واينت" بأن المواطن الأردني كان يرتدي كمامة وكان من الصعب تمييز وجهه.

وقال إن حركات جسده الذكورية، أثارت الشكوك، وأضاف "لهذا السبب قرروا فحصه وهكذا تم كشف الحقيقة".





