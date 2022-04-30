وزير إسرائيلي: اتفاقات أوسلو فشلت

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، اليوم السبت، إن اتفاقات أوسلو الموقعة مع الفلسطينيين فشلت ويجب إيجاد طريقة للعيش مع الفلسطينيين.



جاء ذلك لدى تعليقه على موجة الهجمات المسلحة التي استهدفت إسرائيليين مؤخرا، وكان آخرها مساء أمس الجمعة حيث قتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال شاي المنتمي لحزب "العمل" خلال ندوة ثقافية: "لقد فشلت اتفاقات أوسلو. من أجل إحباط الإرهاب في شوارعنا، منذ عملية الدرع الواقي (عملية عسكرية نفذتها إسرائيل واحتلت وهاجمت خلالها مدنا فلسطينية بالضفة الغربية عام 2002) كان علينا الدخول لمدن السلطة الفلسطينية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وأضاف: "حجم الإرهاب الذي تم إحباطه هائل وسيظل كذلك. يجب أن نفعل كل شيء في حدود القانون والأخلاق للحد من الإرهاب، ومن ناحية أخرى نجد طريقة للعيش مع الفلسطينيين".





يشار إلى أن اتفاقات أوسلو جرى توقيعها عام 1993 بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف التوصل إلى حل سلمي للصراع.





ومنذ أبريل/نيسان، توقفت مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين على خلفية تملص الأولى من حل الدولتين والاستمرار في الاستيطان.