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إصابة شاب وفتى برصاص الاحتلال بمواجهات في الزبابدة واعتقال آخرين من قباطية

السبت 30 أبريل 2022 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب وفتى برصاص الاحتلال بمواجهات في الزبابدة واعتقال آخرين من قباطية



جنين/سما/

- أصيب مساء اليوم السبت، شاب وفتى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وأفاد شهود عيان، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص صوب المواطنين ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الكتف وآخر بشظايا باليد.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشابين أحمد فالح زكارنة، ومحمد وليد زكارنة من بلدة قباطية على حاجز عسكري طيار نصبه قرب مدينة طوباس، ونصبت قوات الاحتلال أيضا حاجزا قرب الجربا جنوب قباطية ودققت في هويات المواطنين ما تسبب بحدوث أزمة في المكان.

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#جنين #قباطية

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