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دول عربية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

السبت 30 أبريل 2022 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
دول عربية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر



وكالات

أعلن عدة دول عربية بينها السعودية والإمارات ومصر، مساء السبت، أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر.



وفي السعودية، أعلنت المحكمة العليا تعذر رؤية هلال شوال، وأن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان.

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في دولة الإمارات، أن الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وقال وزير العدل رئيس اللجنة، عبد الله النعيمي، في بيان، إن "اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وعليه فإن يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443هجرية، وإن يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 هو غرة شهر شوال".

وفي الكويت، أعلنت الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم السبت، وعليه سيكون يوم الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين عيد الفطر.

بدورها، أعلنت البحرين وقطر أن الاثنين أول أيام عيد الفطر.

#عيد الفطر

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