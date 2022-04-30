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الاحتلال يقتحم قراوة بني حسان ويعتقل سبعة مواطنين

السبت 30 أبريل 2022 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم قراوة بني حسان ويعتقل سبعة مواطنين



سلفيت/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، سبعة مواطنين من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، عقب محاصرتها للبلدة واقتحامها.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة عند موعد الإفطار، قبل أن تقتحمها بمشاركة وحداتها الخاصة وتداهم منزلي المواطنين سميح عاصي ومحمد مرعي.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان، إبراهيم عاصي، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سميح عاصي، وأبنائه الأسير المحرر يوسف بعد أن اعتدوا عليه بالضرب وعمير (16 عامًا) وبلال (15 عامًا)، وذلك بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد مرعي ونجليه يحيى (20 عامًا) ومنتصر، بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الموطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#الاحتلال #قراوة بني حسان

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