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الرئيس عباس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

السبت 30 أبريل 2022 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر



رام الله/سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر السعيد.

وتمنى الرئيس، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الأمتين العربية والاسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في النماء والتطور.

ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

#الرئيس عباس

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