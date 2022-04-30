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مفتي القدس والديار الفلسطينية: غدا المتمم لشهر رمضان والإثنين أول أيام عيد الفطر

السبت 30 أبريل 2022 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي القدس والديار الفلسطينية: غدا المتمم لشهر رمضان والإثنين أول أيام عيد الفطر



رام الله/سما/

 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم السبت، أن يوم غد الأحد هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الإثنين أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1442هجري، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الإثنين أول أيام عيد الفطر".

وأضاف: "من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا العيد، كما نهنئ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس حفظه الله، بالعيد المبارك، داعين المولى عز وجل أن يهيئ لأمتنا الخير والرشاد، والعز والتمكين، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتحرير أرضنا، وقدسنا، وأقصانا، وأسرانا من نير الاحتلال".

وكان المفتي العام، قد أعلن أن موعد صلاة عيد الفطر لهذا العام 1443ه، الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الصيفي للمسجد الأقصى المبارك.

وحث، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، والتواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، مشيرا إلى أنه يجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

#المفتي محمد حسين #عيد الفطر فلسطين

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