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الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية أرئيل

السبت 30 أبريل 2022 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية أرئيل



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن جهاز الشاباك نجح في اعتقال منفذي عملية مستوطنة "أرئيل" التي وقعت مساء أمس وأدت لمقتل حارس أمن إسرائيلي.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن وحدة من قوات اليمام نفذت عملية الاعتقال، بحق المنفذين في أحد المنازل ببلدة قراوة بني حسان في سلفيت.

وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي "انتهت المطاردة بعد حوالي 20 ساعة،  ألقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام مؤخراً القبض على المنفذيين اللذين نفذا العملية في أريئيل.

وأضافت الاذاعة "تم اعتقالهم في منزلهم بقرية قراوة بني حسان ، كما تم الاستيلاء على الأسلحة التي نفذوا العملية بها.

#عملية أرئيل

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