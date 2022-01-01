  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عمال غزة يتظاهرون مطالبين بفرص عمل..

السبت 30 أبريل 2022 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمال غزة يتظاهرون مطالبين بفرص عمل..



غزة/سما/

نظم حزب الشعب الفلسطيني تظاهرة حاشدة، السبت، بالتزامن مع عيد العمال العالمي، لمطالبة الحكومة الفلسطينية في غزة والضفة بتوفير فرص عمل لهم وتحسين ظروف حياتهم الصعبة.

ورفع المشاركون لافتات تدعو حركتي حماس وفتح إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.


وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني في تصريح صحفي :"نحن اليوم في حزب الشعب الفلسطيني قررنا أن نطلق صرخة في كل محافظات قطاع غزة ، كما في كل محافظات الوطن، بمناسبة الأول من آيار ؛ انتصاراً لقضية الطبقة العاملة الفلسطينية، وانتصاراً لقضية العمال والكادحين الذين يعانون الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي أولاً، وثانياً نتيجة الاستغلال الطبقي الذي يعانونه."


وأضاف العوض "هذه صرخة على الجميع أن ينتبه لهذه الطبقة العاملة ومعالجة كل قضاياها العاجلة، ورفع ورفض الاستغلال والظلم الذي تعانيه، بالإضافة إلى ذلك ضرورة التحرك لانهاء الانقسام من أجل التخفيف عن عمالنا، الذين يعانون نتيجة هذا الاضطهاد المزدوج بأشكال مختلفة."


من جهته، دعا محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى من الأجور، والالتزام بهذا القرار، مضيفة "هناك جشع واضح جدا من قبل أرباب العمل بحيث يتم تسخير هؤلاء العمال للعمل، دون عطائهم الحد الأدنى من الأجور ؛ هذا أمر يجب أن يتوقف ويجب علينا أن ندعم العامل، ثانياً يفترض أن نوفر الشروط التي تتيح لعمالنا بأن يمارسوا عملهم في ظل وقف هذا الاحتكار في بعض الشركات الكبرى التي تطرد العمال دون إعطائهم الحد الأدنى من حقوقهم."
وتابع، المطلوب أن نقف مع العمال في هذه اللحظة القاسية، ومرة أخرى نبارك لهم عيدهم الأول من آيار.


في السياق، قال عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية إن يوم العمال يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة نتيجة الحصار بشكل خاص.


وشدد أبو دقة على ضرورة دعم العمال من أجل حصولهم على حياة حرة وكريمة وعلى معابر مفتوحة تؤمن لهم الحرية والحركة مع الجانب الآخر من الوطن للعمل والحصول على قوت أبنائهم.


وأوضح أن الطبقة العاملة الفلسطينية تعيش ظروفاً اقتصادية وانسانية صعبة مسحوقة؛ نتيجة هذا الاحتلال الإسرائيلي الجائر.

#غزة #العمال
Screenshot_7

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

الشاباك يصدر بيانا "رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

خطاب مهم للسنوار غداً

صور..مقتل حارس امن اسرائيلي برصاص فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل

وزير الدفاع البريطاني: بوتين قد يعلن حرباً جديدة في هذا اليوم..

تركيا توقف بث قناة مكملين وتغلق مقرها

الأخبار الرئيسية

ZEQPL

سرايا القدس: المقاومة تقف على أرضية صلبة وعملية "أرئيل" هدية شعبنا في يوم القدس العالمي

92021167186778

جنرال إسرائيلي يكشف تزايد التهديدات المحيطة بدولة الاحتلال..غزة ليس لها حل

في أول ظهور إعلامي منذ عام.. السنوار يلقي خطابًا مهمًّا اليوم

qj9D5

نشطاء يُغلقون المقر الرئيسي لشركة أسلحة "إسرائيلية" في بريطانيا (صور)

الاحتلال

عملية "أريئيل": الاحتلال يحاصر سلفيت ويعزز قواته في الضفة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم