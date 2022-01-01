4 اصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

قلقيلية/سما/

أصيب 4 مواطنون بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية، عقب تشييع جثمان الشهيد يحيى علي عدوان (27 عاماً).

وأكدت جمعية الهلال الأحمر في تصريح صحفي، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، جرى نقلهما الى مستشفى درويش نزال الحكومي، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية باصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع الشهيد يحيى عدوان في بلدة عزون شرق قلقيلية