نشطاء يُغلقون المقر الرئيسي لشركة أسلحة "إسرائيلية" في بريطانيا (صور)

لندن/سما/

أغلق نشطاء من حركة العمل الفلسطيني، اليوم السبت، المقر الرئيسي لشركة أسلحة "إسرائيلية" في العاصمة البريطانية لندن "Elbit"، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوعين.

وقام النشطاء بتقييد أنفسهم أمام مدخل المبنى الواقع في "77 شارع كينجزواي"، ودهنوا الباب بصبغة حمراء تمثل دماء الفلسطينيين، الذين قتلوا على يد الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت منظمة العمل الفلسطيني، أنّ الفعالية هي جزء من حملة وطنية قامت بها المنظمة لإغلاق مصانع ومكاتب شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية المختصة في بريطانيا بتصنيع الطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع والأخرى الهجومية من دون طيار للجيش "الإسرائيلي".





وأشارت إلى أنّه تم رش الموقع بالطلاء الأحمر الدموي النموذجي للمنظمة، وتم الكشف عن تورط الشركة في قتل المدنيين الفلسطينيين، مُبيّنةً أنّ جيش الاحتلال يستخدم منتجات الشركة، مثل: تقنيات المراقبة والذخائر ذات العيار الصغير، والطائرات من دون طيار العسكرية ضد الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.

وأضافت: "الإجراءات ضد شركة "Elbit Systems" ستستمر بلا هوادة، على الرغم من زيادة المضايقات والتخويف من جانب الشرطة والمحكمة ضد أولئك الذين يقفون ضد موردي الأسلحة لمجرمي الحرب".